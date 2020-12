E' finito 0-0 ieri sera l'anticipo della 14a giornata di Ligue 1 tra Saint Etienne e Angers. Oggi il campionato francese va avanti con un big match: la partita da cerchiare in rosso infatti è. Un solo punto separa le due squadre: OM quarto a 24 punti e monegaschi a 23. La squadra di Villas-Boas viaggia spedita con cinque vittorie conquistate nelle ultime cinque gare di campionato. Il Monaco di Niko Kovac ha perso l'ultima partita contro il Lille ma prima aveva messo in fila quattro successi.. Sfida con vista sull'Europa, con i padroni di casa all'ottavo posto con 21 punti e un 2-0 sul Rennes all'ultima giornata che ha dato entusiasmo a tutta la squadra. Nel Lens da seguire con attenzioneattaccante classe 2002 nella scuderia di Totti, che arriva da tre gol nelle ultime quattro partite. Il Montpellier è a +2 sul Lens al quinto posto insieme a Monaco e Angers, e punta al riscatto dopo il ko nell'ultima giornata contro il Psg. Buon rendimento in trasferta, dove viene da tre vittorie consecutive e non perde da agosto.