La 20a giornata diè iniziata ieri sera con la vittoria del Monaco per 3-2 in casa del Montpellier. Oggi il turno continua con altre due partite: alle 17 è in programma la sfida tra Marsiglia e Nimes, e stasera scenderà in campo il Psg in casa dell'Angers alle ore 21.- La squadra di Villas Boas affonda 1-2 contro il Nimes, che conquista la prima vittoria dopo due mesi e lascia l'ultimo posto avvicinandosi alla salvezza, ora a -2.e l'OM - peggior squadra dal dischetto, QUI la statistica - viene punito dall'uno-due di Eliasson, che tra il 55' e il 58' porta gli ospiti in vantaggio di due gol. Non serve a nulla a 5' dalla fine la rete di Benedetto per il Marsiglia, che non sfrutta così l'occasione per agganciare la zona europea.- Fresca della vittoria in Supercoppa contro il Marsiglia, la squadra di Mauricio Pochettino (che non sarà in panchina perché positivo al Covid) proverà a conquistare la vittoria per prendersi temporaneamente il primo posto in Ligue 1 e superare il Lione che giocherà domani., due gol nelle ultime due partite e la voglia di tornare ad alti livelli. L'Angers è a -3 dalla zona Europa League, ha perso l'ultima partita 0-3 col Monaco e stasera affronterà la peggior avversaria che potesse capitargli.