Si apre questa sera, alle 21, la 35esima giornata di Ligue 1. Di fronte il Marsiglia di Jorge Sampaoli, che ha cambiato rotta al club, avendo conquistato 16 punti nelle sue prime 7 partite (5 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), contro lo Strasburgo di Laurey, che ha vinto una sola partita nelle ultime 6 di campionato e non è ancora al sicuro nella corsa salvezza.



Da tenere d’occhio Arkadiusz Milik, l’ex Napoli, autore di 5 gol in campionato, coi quali l’OM si è rilanciato per un posto in Europa.