La pausa estiva dal calcio è finalmente giunta al termine, con Premier League e Ligue 1 che riapriranno i battenti proprio questa sera. In Francia a dare il via alle danze saranno il Monaco e il Lione, che si affronteranno nel Principato. Subito un big match, quindi, per riprendere con il botto dopo oltre due mesi di digiuno nei quali hanno tenuto banco le trattative di mercato. E tra i protagonisti ci sarà anche Andersen, vecchia conoscenza del calcio italiano, che dopo aver lasciato la Sampdoria è pronto a mettersi alla prova nel campionato francese. Monaco-Lione sarà subito una sfida dal retrogusto europeo, con le squadre che saranno in lotta da oggi fino alla fine del campionato per le posizioni di vertice.