(calcio d'inizio alle ore 21) è l'anticipo della prima giornata di campionato nellafrancese.I padroni di casa allenati da Niko(ex Bayern), arrivati terzi nella scorsa stagione, sono reduci dalla vittoria per 2-0 sul campo dello Sparta Praga nei preliminari di Champions League con gol di. Sul mercato, partito l'ex interistapassato a parametro zero all'Hertha Berlino oltre ai terzini(Lipsia) e(Milan), è arrivato l'attaccante olandesedall'AZ Alkmaar. Il centrocampista brasiliano(ex Lione) ha preso il posto di, tornato al Benfica per fine prestito.Gli ospiti allenati da, arrivati terzultimi in classifica, si sono salvati allo spareggio contro il Tolosa. In porta c'è, riscattato a titolo definitivo dalla Fiorentina dopo il prestito. A centrocampo è arrivato, reduce dalla retrocessione in Serie B con il Parma.