Dopo le gare del weekend e di ieri, continua questa sera la 34esima giornata di Ligue 1, in attesa dell'ultimo posticipo tra Rennes e Monaco: alle 19 il Montpellier di der Zakarian, fresco di rinnovo, riceve allo stadio della Mosson il PSG di Tuchel, già campione di Francia da due giornate: i padroni di casa ​sono reduci da due vittorie di fila ma per sperare ancora nell'Europa League, distante otto punti, hanno solo un risultato possibile, la vittoria. Dal canto loro gli ospiti cercano il 28esimo successo della loro stagione in un campionato mai in discussione.