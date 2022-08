Il programma della seconda giornata di Ligue 1 si apre con la sfida tra Nantes e Lille, in programma oggi alle 21:00. I padroni di casa arrivano da un pareggio senza reti mentre il Lille, nonostante le partenze di Renato Sanches e Sven Botman ha iniziato nel migliore dei modi grazie a una vittoria per 4-1 contro l'Auxerre. Il Nantes dovrà sfatare il tabù che li vede uscire senza una vittoria in casa contro il Lille dal 2004 (da lì cinque pareggi e otto sconfitte).