La sfida tra Lorient e Lione non si disputerà a causa dei problemi al manto erboso del campo dei padroni di casa. L'OL però non ci sta e, con un comunicato duro, ha espresso la propria opinione sulla vicenda.



"L'Olympique Lyonnais prende atto della decisione della Commissione Competizioni LFP di rinviare la partita Lorient/OL a causa delle condizioni disastrose del campo allo stadio Moustoir, favorendo così la tutela dell'integrità fisica dei giocatori, ma si stupisce che non si sia potuta trovare una soluzione di ripiego per fare in modo che l'incontro si potesse giocare questo fine settimana. - si legge nella nota del club che spiega anche i motivi del rinvio - Tra sabato 6 agosto e giovedì 11 agosto, lo stadio Moustoir si è mobilitato per ospitare otto eventi legati al festival Interceltico organizzato a Lorient. Come dimostrano alcune immagini riprese più volte dai media e dai social dall'inizio della settimana, il prato, coperto da un telone, è stato messo a dura prova dallo svolgimento di questo evento. L'Olympique Lyonnais si rammarica che l'FC Lorient non abbia fatto tutto il possibile per prevenire questa situazione - che sembrava inevitabile dato l'attuale contesto generale - chiedendo alla Commissione per le competizioni LFP più a monte e d'ora in poi rimarrà vigile sulla riprogrammazione di questa 2a giornata di L1 che potrebbe influenzare seriamente il suo calendario":