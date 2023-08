Un’estate di grandi cambiamenti per il PSG, tra panchina, con Luis Enrique che ha preso il posto di Galtier, e campo, causa l’addio di Messi e il futuro in bilico degli altri due assi offensivi Mbappé e Neymar. Tutte variabili che però non pregiudicano, secondo i bookie, la vittoria del terzo titolo consecutivo per i parigini, offerto a 1,25, in netto vantaggio sul Marsiglia, primo inseguitore tra 11 e 12,50 volte la posta. Molto più lontane le altre squadre con il Lens - sorpresa della passata stagione - vista a 21, stessa quota del Monaco, con il Lille leggermente distante a 22,50. Più serrata invece la lotta per un piazzamento in zona Champions, con l’OM favorito a 1,55, proprio su Lens e Monaco, proposti a 2,10 mentre per le zone basse della classifica, c’è il Metz in pole per una retrocessione in Ligue 2, a 1,75, seguito dalla coppia Brest e Le Havre, fissata a 2,50.