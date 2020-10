Al via la, con una partita in questo venerdì sera:si affrontano al Parco dei Principi. Dopo le due sconfitte all'esordio, il PSG ha trovato tre vittorie consecutive e cerca ora il quarto successo per continuare a scalare la classifica. Percorso altalenante invece per gli ospiti, che hanno alternato una vittoria e una sconfitta dall'inizio del campionato.