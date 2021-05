Prosegue ilturno di, aperto ieri dal pareggio tra Marsiglia e Strasburgo, questo sabato in programma altri due incontri chiave per la lotta al vertice.il, secondo a -1 dal Lille,con i gol di(annullato per fuorigioco il tris di Icardi) e si prende momentaneamente la vetta e morale in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Manchester City.tocca proprio al, pronto a ospitare ilper riprendersi il primato in classifica.