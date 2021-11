e alle 21 è in programma Rennes-Montpellier. La squadra di Pochettino è prima a +10 sul Lens, ha vinto le ultime due partite in campionato dopo la frenata contro il Marsiglia. Sei vittorie in sei partite casalinghe e Kylian Mbappé capocannoniere della squadra con 6 reti. Il Nantes è a metà classifica a 18 punti, -5 dalla zona Conference League e una vittoria che manca da un mese; occhio al centrocampista classe '97 Ludovic Blas, che ha segnato gli stessi gol di Mbappé.. Quinta contro sesta, divise da tre punti ed entrambi reduci da un momento positivo: il Rennes non perde da dieci partite di fila tra campionato e coppa, per gli ospiti un solo ko nelle ultime cinque.