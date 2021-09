Il PSG cerca il settebello dopo un avvio da protagonista in Ligue 1 con sei vittorie in altrettante partite. Nel turno infrasettimanale i parigini vanno a far visita all’ultima della classe, il Metz, nel più classico dei testacoda. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, quota rasoterra per gli uomini di Pochettino, a 1,25 contro il 9,75 di un clamoroso segno «1». Il pareggio tra le due squadre,riporta agipronews, vale 6 volte la posta. Visto l’assenza di Messi, gli occhi dei tifosi parigini sono puntati sull’idolo di casa Kylian Mbappè, capocannoiere del campionato. Un altro acuto del fuoriclasse francese si gioca a 1,57 mentre sale a 3,50 la sua rete inaugurale nel match. Dopo il gol allo scadere che ha deciso lo scontro di domenica con il Lione, Mauro Icardi cerca il bis. La firma nel match dell’ex capitano interista si trova in quota a 1,80 con la possibilità di essere il primo marcatore dell’incontro proposta a 4,50.