Grande spettacolo in Ligue 1. Il Lione conta sull'ennesimo gol di Tete, che da quando è arrivato dallo Shakthar non smette di segnare. Il Troyes trova la promessa Odobert, classe 2004 al secondo centro di fila. Secondo rosso invece in quattro giornate per Hamouma, che ad Ajaccio non riesce proprio ad ambientarsi.