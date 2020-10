. I padroni di casa vogliono subito rialzare la testa dopo la doppia sconfitta contro il Siviglia in Champions e l'Angers in campionato. I tre punti mancano dal 26 settembre scorso. In dubbio anche il gioiellino Eduardo Camavinga, che piace anche alla Juventus. Dall'altra parte c'è il Brest che punta alla salvezza e dopo due sconfitte consecutive nelle quali ha subito sei gol cerca il colpo il casa del Rennes., che nelle prime 8 partite di Ligue 1 ne ha vinte sei perdendone due. Da cerchiare in rosso il rapporto tra gol fatti (20) e quelli subiti (appena 3). Primo posto da dividere con il Lille e sei vittorie di fila in campionato; nel mezzo, un ko contro il Manchester United e la vittoria con il Basaksehir nell'ultimo turno di Champions League trascinati da un Moise Kean in gran forma. L'ex attaccante della Juve proverà a timbrare il cartellino anche in casa del Nantes, che ha vinto l'ultima partita con il Brest dopo quattro sconfitte e un pareggio nelle precedenti cinque.