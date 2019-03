Riparte la Ligue 1 dopo la sosta per le nazionali, in questo venerdì si gioca l'anticipo della 30esima giornata: alle 20.30 c'è Rennes-Lione. I padroni di casa cercano un successo per mantenere viva la corsa a un posto in Europa, mentre il Lione terzo in classifca vuole accorciare sul Lille secondo (ora a +4).