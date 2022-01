Con un gol da un minuto dal novantesimo, il Lens batte 1-0 il Rennes in una gara valida per il campionato francese di Ligue 1. Grazie a questo successo i padroni di casa si portano a un solo punto dal quarto posto in classifica occupato dagli ospiti insieme al Montpellier, che però ha giocato una partita in meno.