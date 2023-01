Prosegue la ventesima giornata di Ligue 1 – cominciata questo venerdì con la vittoria del Lorient sul Rennes e continuata con i due pareggi per 1-1 tra Troyes e Lens e tra Marsiglia e Monaco -.



Alle 13, il Nizza ospiterà il Lille, chiamato ad approfittare del mancato successo del Monaco per avvicinare il quarto posto, occupato proprio dai monegaschi.



La giornata prosegue alle 15 con le sfide salvezza tra Auxerre e Montpellier ed Angers e Brest. Clermont-Nantes e Strasburgo-Tolosa sono gli altri due incontri in scena questo pomeriggio.



Chiudono il programma Ajaccio-Lione delle 17.05 e PSG-Reims delle 20.45. I campioni di Francia in carica sono chiamati a riprendere la marcia, dopo la sconfitta in casa del Rennes, approfittando anche del pareggio del Lens, ora a soli 2 punti dai parigini.