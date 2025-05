AFP via Getty Images

: è da anni infatti che in Ligue 1 si assiste a una sorta di monologo del Paris Saint-Germain, che ha vinto 11 delle ultime 13 edizioni del torneo con le uniche due eccezioni nel 2020-21 - con il Lille di Galtier che si impose - e nel 2016-17 - con il Monaco guidato da Leonardo Jardim a trionfare.- Secondo quanto riportato da l'Equipe infatti,Ovviamente l'obiettivo sarebbe quello di rendere più accattivante possibile la corsa al titolo, passando per una fase finale che potrebbe anche ribaltare i verdetti del campionato lasciando tutto in sospeso fino all'ultimo., che sarebbe una grossa novità per il torneo maschile,

per la conquista del massimo campionato transalpino: ad esempio in caso di arrivo a pari punti di due o più squadre, quali potrebbero essere i criteri primari da tenere in considerazione per stabilire il nome di chi avanza e di chi invece abbandona la competizione.disponibile (attualmente tutte e tre a 57 punti).