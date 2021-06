Domani 3 giugno i club di Ligue 1 si riuniranno in un’assemblea generale per votare la proposta di passaggio da 20 a 18 squadre a partire dalla stagione 2023/24. Se, come anticipa l’Equipe, verrà approvata, la stagione 2022/23 vedrà quattro retrocessioni in Ligue 2 e due promozioni in Ligue 1.