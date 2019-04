La LFP (Ligue de Football Professionnel, che organizza i campionati di Ligue 1 e Ligue 2) ha aperto un'inchiesta sulla partita Caen-Angers, valida per la 32^ giornata del massimo campionato francese, giocata sabato 13 aprile e vinta 0-1 dall'Angers con un gol nella ripresa di Jeff Reine-Adelaide. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tutto è partito dalla denuncia di Bertrand Desplat, presidente del Guingamp: "Un mio giocatore mi ha detto delle cose che mi sono suonate strane, così ho avvertito la Lega e le autorità competenti. Sia noi che il Caen siamo in lotta per non retrocedere."