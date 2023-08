"Dato le temperature potrebbero raggiungere i 38 gradi questo sabato a Décines, la LFP ha deciso di posticipare il calcio d'inizio della partita in programma allo stadio Groupama. La nostra partita contro il Montpellier inizierà alle 19:00". Così il Lione sui propri canali ufficiali nello spiegare come la gara contro il Montpellier sia stata spostata in avanti di un paio d'ore a causa della canicola in Francia.