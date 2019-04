Samit Khiat, agente dell'attaccante classe '95 del Lille Nicolas Pepé, ha parlato a L'Equipe del futuro del suo assistito: "Siamo in discussione con i club. Nessuna decisione è stata presa. Oggi non ci sono favoriti, che si tratti del Bayern Monaco o di un altro club. Nicolas non andrà da nessuna parte. Non abbiamo deciso in quale campionato". Il calciatore ivoriano è nel mirino anche di Inter, Milan e Roma.