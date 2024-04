Lille-Aston Villa, le formazioni ufficiali: Zaniolo titolare

Ilospita l'nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League: di seguito le scelte dei due allenatori nel confronto che parte dal 2-1 per gli inglesi dell'andata.Salta subito all'occhio la titolarità di Nicolòin attacco con Watkins e Diaby, non manca David, sempre accostato all'Italia nelle sessioni di mercato passate. Fonseca conferma Yoro in difesa e lancia Yazici sulla linea della trequarti al posto di Zhegrova.: Chevalier; Tiago Santos, Diakité, Yoro, Ismaily; Bentaleb, André; Yazici, Haraldsson, Gudmundsson; David. All. Fonseca.

Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Douglas Luiz, McGinn, Tielemans; Diaby, Watkins, Zaniolo. All. Emery.