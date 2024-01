Lille, avance dalla Turchia per Umtiti

Secondo quanto riportato da Sport, nel corso del mercato riparazione c'è il rischio che il 30enne ex Lecce Umtiti decida di accasarsi altrove rispetto al Lille. Possibile che decida di fare un passo indietro. Su di lui ha messo gli occhi l'Istanbul Basaksehir, che nel 2020 ha vinto la Super Lig, ma che adesso non è in una posizione favorevole.