Lille, David dice addio: "A fine stagione sarò libero. Gli indizi sul mio futuro..."

L'attaccante canadese del Lille e storico obiettivo di mercato di Inter e Juventus, Jonathan David, ha concesso un'intervista a Onze Mundial in cui ha di fatto confermato una decisione presa da tempo sul suo futuro. Il contratto con il club francese scadrà il 30 giugno 2025 e, di conseguenza, già ora sarebbe libero di firmare un pre-contratto con un altro club. La prima decisione è stata però presa e annunciata a mezzo stampa: quel contratto non sarà rinnovato e la sua avventura al Lille finirà a fine annata.



LIBERO A FINE STAGIONE - "Sì, sarò libero alla fine della stagione. Prima di tutto, però, voglio solo divertirmi, non dimenticare mai che il calcio è divertimento".

"Volete qualche indizio sul mio futuro? Lo saprete tutti a tempo debito, cioè a fine stagione. Spero di crescere, di diventare un giocatore migliore e di giocare nei club più importanti del mondo, se ci riuscirò"."Non commenterò prima di allora. Prima di tutto, voglio concludere bene questa stagione, il finale si prospetta entusiasmante e voglio giocare bene e aiutare la squadra. E quando la stagione sarà finita, la decisione sarà presa e annunciata".