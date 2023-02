Paulo Fonseca, tecnico del Lille ed ex allenatore della Roma e dello Shakhtar Donetsk, ha parlato dopo la vittoria di ieri sul Brest e ha voluto fare una dedica speciale:



"Oggi è un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, io ero lì, non posso dimenticare queste persone che stanno soffrendo. La mia piccola parte di questa vittoria la dedico a loro".