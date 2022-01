C'è un talento da tenere d'occhio in Ligue1, un gioiellino che intriga diversi club sul mercato. Si chiama Rocco Ascone, è italo-francese e già nel giro dell'Under 16 e Under 18 con la Francia, il paese dove gioca. Perché questo ragazzo milita nel Lille, centrocampista di grande qualità e talento che intriga diversi club: ci sono richieste dall'Italia ma anche in Francia più club sono già attivi.



Il motivo? Ascone è un affare possibile con la formula del prestito, 6 mesi per trovare spazio e poi rientrare al Lille. Rocco è in prima squadra dal 2020, tecnica enorme e un piede sinistro che ha già convinto in Youth League con il suo Lille. Ben 17 volte in prima squadra, destino segnato. Il mercato chiama...