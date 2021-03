Orestis Karnezis le ultime due stagioni ha vestito la maglia del Napoli, prima di passare al Lille la scorsa estate rientrando nello scambio per portare Osimhen ai piedi del Vesuvio. Zero presenze per lui ma la sua squadra è attualmente prima in classifica in vantaggio sul PSG di 3 punti in Ligue 1. Karnezis ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Si Gonfia La Rete. Queste le sue parole:



ALLENATORE - "Galtier al Napoli? Non abbiamo sentito nulla a riguardo. Ha una grande esperienza e ci ha dato un modo di giocare, ha fatto bene negli ultimi anni e penso che possa fare un grande passo".



OSIMHEN - "Qui ha fatto bene, tutti ne parlavano molto bene ed è un attaccante forte. Sicuramente quando cambi paese e vai in una squadra grande come il Napoli ci vuole tempo per abituarti. Poi c’è stato anche il COVID-19, non è facile per nessuno trovare la continuità".



NAPOLI - "Seguo sempre il Napoli, la stagione è particolare perché le squadre non possono essere sempre nel momento migliore. Ha perso qualche partita che non doveva perdere e poi è rimasto un po’ indietro in campionato. Mi auguro che vada in Champions. Non ho sentito qualche mio ex compagno di squadra".



MANOLAS - "Da quello che so aveva problemi alla caviglia ma ha sempre dato il massimo. Sicuramente a volte non escono le cose come vogliamo ma succede a tutti".