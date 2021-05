Dopo il trionfo, è l'ora della festa. Esulta il Lille, fresco campione di Francia. Esulta il suo mister, Cristophe Galtier, intervenuto a RMC Sport per celebrare il successo in Ligue 1: "In questo periodo festeggeremo con i giocatori e le persone del club. Non ho preso la mia decisione. Mi cercano, non solo Lione e Nizza. Il Napoli? Tra le altre. Un'esperienza all'estero mi piacerebbe".