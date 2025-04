Lille, paura per Chevalier: scontro col ginocchio di un compagno, diversi denti rotti

Attimi di grande paura per, portiere del Lille e obiettivo di mercato del Milan in caso di addio a Mike Maignan. Nel corso del finale della partita contro l'Auxerre e poi vinta per 3-1, il portiere francese classe 2001 è rimasto vittima di unocon un suo compagno di squadra che gli è costata anche diversi denti rotti.Il portiere francese è rimasto infatti vittima di uno scontro con il suo difensorecheo nei minuti finali della partita. L'azione ha poi portato all'autogol del difensore brasiliano con Chevalier fermo a terra con le mani al volto. In quello scontro, infatti, Chevalier ha visto rompersi diversi denti creando apprensione in panchina, ma riuscendo poi a finire la gara.

Nel post-partita l'allenatore Bruno Genesio ha spiegato l'accaduto confermando gli attimi di grande paura vissuti da tutti, e da Chevalier in particolare, in campo e fuori: