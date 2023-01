Nervi tesi al Lille dopo il pareggio con il Reims. Il tecnico Paulo Fonseca si è presentato in conferenza stampa e ha attaccato duramente i suoi tifosi: "Siamo delusi e frustrati. Tutti nello spogliatoio hanno capito cosa è successo. Dobbiamo essere più efficienti e trasformare le occasioni che riusciamo a creare. Ma devo confessare anche un'altra cosa. Io sono un po' deluso. Non poco, ma molto deluso anche dai nostri tifosi. Ci hanno sempre sostenuto fino ad ora in ogni momento ma oggi hanno fatto il contrario quando la squadra aveva bisogno di loro. Non sono abituato. Penso che non fosse giusto. Nel primo tempo quando la palla è arrivata a Lucas (Chevalier, il portiere del Lille), hanno iniziato a fischiare la squadra. Lo stesso nel secondo periodo. Lo devo dire, se i giocatori giocano così è perché glielo chiedo io. Giocano così come chiedo e come ci alleniamo a fare. Se c'è un colpevole sono io. Se devono protestare, che sia contro di me, non contro i giocatori. Ma penso che sia ingiusto. Se non sono contenti del modo in cui giochiamo, non c'è che una soluzione: parlino con il presidente. Se non sono contenti del modo in cui giochiamo, posso andarmene. E' molto semplice per me e sono molto molto deluso da questa situazione".