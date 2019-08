Renato Sanches, neo centrocampista del Lille, ha parlato in conferenza stampa: "Sono davvero felice di averla fatta. Voglio giocare un buon campionato, e vincere più partite possibili in Champions League. Sarebbe una benedizione per me. Ho detto sì al Lille perché voglio far parte di un club che ha bisogno di me, che mi faccia sentire utile. Sì, e devo rimanere calmo perché anche quando sono entrato a far parte del Bayern, ero diventato il calciatore più caro nella storia del club fino a quel momento. Non devo preoccuparmi di queste cose ma solamente del campo. Ciò che conta di più per tornare alla ribalta è il lavoro. Nella carriera di ciascuno ci sono momenti belli ed altri meno, ma lavorando duro ogni giorno, le cose andranno bene".