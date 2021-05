Il Lille sta per concludere una stagione memorabile, che potrebbe portare lo scudetto nella Haute-France. Il tecnico Galtier, principale artefice del miracolo, è ricercatissimo, sia in Francia (Lione su tutti) che all’estero. Nonostante il presidente Létang voglia trattenerlo a tutti i costi, si stanno già facendo i primi nomi dell’eventuale sostituto. Secondo La voix du nord, è una sfida a tre fra Laurent Blanc (ex PSG e nazionale), Lucien Favre (ex Nizza e Dortmund) e Thiago Motta.