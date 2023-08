Ufficiale un volto nuovo nel centrocampo del Lille allenato da Paulo Fonseca. L'ex tecnico della Roma accoglie in squadra Nabil Bentaleb, 28enne che nella sua carriera ha un trascorso anche in Premier League nel Tottenham, e arriva nei Dogues a titolo definitivo dal neo-retrocesso Angers. Bentaleb si lega al Lille con un contratto di durata triennale, in scadenza il 30 giugno 2026.