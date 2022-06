Le LOSC a choisi Paulo Fonseca comme nouvel entraîneur.



Ora è tutto ufficiale,: il club francese annuncia la firma del tecnico ex Porto, Shakhtar Donetsk e Roma., presidente del Lille: "È con grande soddisfazione che annunciamo oggi l'arrivo di Paulo Fonseca al Lille. La sua esperienza ai massimi livelli europei, la sua filosofia di gioco e il suo senso di gestione ci fanno avvicinare a questa nuova collaborazione e alla prossima stagione con grande entusiasmo e ambizione. Paulo è posto a capo della squadra professionistica, al centro del nostro progetto sportivo, e siamo convinti che abbia il profilo e tutte le qualità per guidare il nostro gruppo verso prestazioni commisurate agli obiettivi e alle sfide del Lille. Presenta anche valori a noi cari, una forte cultura del lavoro e vincente. Questi dovrebbero permetterci di ritrovare dinamica e risultati positivi in ​​campionato, con lo stesso successo speriamo che Paulo abbia incontrato in tutti i club che ha allenato. Approfitto di questo annuncio per dare il benvenuto al Lille anche ai membri dello staff che lo accompagneranno: Tiago Leal, Paulo Mourão e António Ferreira. Contiamo sulla gente di Lille per dare loro il più caloroso benvenuto".: "Diventare il nuovo allenatore del Lille è per me motivo di orgoglio e un grande onore. Sono consapevole che essere stato scelto per entrare a far parte di questo grande club francese, con la sua ricca storia e il suo impressionante track record, mi dà anche una grande responsabilità. Sono quindi felice di iniziare questa avventura con il Lille e desideroso di mettermi al lavoro con lo staff ei giocatori. Soprattutto, sono estremamente motivato e determinato a garantire che insieme, collettivamente, raggiungeremo gli obiettivi prefissati e porteremo il club e il gruppo ai massimi livelli. Ringrazio i leader del Lille per la loro fiducia. Non vedo l'ora di incontrare i tifosi del Lille in questo magnifico stadio e li ringrazio già per la loro calorosa accoglienza".