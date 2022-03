Milan e Juventus lo stanno seguendo con grande attenzione, ma nelle prossime 3 settimane Renato Sanches non sarà a disposizione del Lille per infortunio. Ecco il comunicato con l'esito degli esami a cui si è sottoposto oggi.



IL COMUNICATO

Renato Sanches ha sostenuto questa mattina gli esami a seguito dell'infortunio contratto ieri durante il match tra Lille e Saint Étienne. Il centrocampista soffre di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e sarà costretto a rimanere indisponibile per almeno 3 settimane, a seconda dell'evoluzione clinica della sua lesione.