100% - Tijjani Reijnders è il primo centrocampista del Milan che ha giocato una partita intera in Serie A senza sbagliare neanche un passaggio da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05). Perfezionista.#BolognaMilan #SerieA pic.twitter.com/lph0OHJ8Qe — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 22, 2023

Parafrasando la nota commedia teatrale di Oscar Wilde, "The Importance of Being Earnest", ovvero "l'importanza di essere schietto", la fulgida lucentezza dell'epoca vittoriana mostrata dal protagonista Jack Worthing si riflette in quanto mostrato finora in campo dalilIl vero uomo in più dei rossoneri, fino ad ora.- Arrivato senza grande clamore e tra gli interrogativi di coloro che si chiedevano il, Reijnders ha iniziato a smentire tutti sin dalle amichevoli estive:si erano evinte sin dai primordi, e intraviste anche nell'impegno di Europa League sostenuto nella passata stagione dall'AZ contro la Lazio. Abilità sfuggite ai più, soprattutto a coloro che sono abituati a guardare soprattutto nel giardino di casa propria, ovvero il campionato italiano, senza grandi abilità di scouting, ma non a Furlani e Moncada, e neppure albruciato sul filo di lana.- La letteratura lascia presto spazio all'aritmetica e ai numeri, perché anche nel pallone sono i dati che parlano: nella partita vinta contro il Bologna, esordio assoluto in Serie A, Tijjani Reijnders è statoda quando Opta raccoglie questo dato, ovveroUn vero e proprio. Ma non è finita qui.- L'olandese, che ha messo a refertoper il gol di Giroud doponella scorsa stagione, è stato, dopo essere statal Dall'Ara ha percorsoun dato impressionante tra movimento, sovrapposizioni e interscambi. Facendo un paragone con una vecchia conoscenza rossonera, Sandrodi massima nella scorsa stagione.- Ciò che ha impressionato maggiormente, oltre alla corsa, è l. 27 gli scatti compiuti in partita, con una movimento così ridistribuito: 30% camminata, 58% corsa e 12% scatto. Dulcis in fundo, la capacità di offrire al Milan e a Pioli, anche se con meno inserimenti e più perizia tecnico-tattica, od eventualmentecome avveniva in patria. Insomma, calcio totale all'olandese, se Neeskens consente il paragone con la sua Arancia meccanica del '74:@AleDigio89