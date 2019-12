E' sempre stata la prima, nella vita e nello sport. Supercampionessa e primatista nel mondo dello sci, Lindsey Vonn ha voluto fare il primo passo anche con il fidanzato, il giocatore di hockey P. K. Subban. E' stata lei, infatti, a chiedergli di sposarlo.



"Una mossa poco tradizionale", ha scritto su Instagram la ex sciatrice statunitense, postando una foto di Natale che la ritrae a fianco del fidanzato. "Per i nostri due anni insieme, gli ho chiesto di sposarmi e mi ha detto di sì".



Ricordiamo che Lindsay, che per quanto riguarda il calcio è una tifosa della Fiorentina, è già stata sposata: fino alla stagione 2006-2007 aveva gareggiato con il nome Lindsey Kildow, dopo il matrimonio con Thomas Vonn invece aveva adottato il cognome del marito e dalla stagione 2007-2008 si è iscritta alle liste FIS come "Lindsey Vonn". Nonostante il divorzio ha comunque continuato a utilizzare il cognome Vonn.



E ora cosa farà? Lo manterrà o diventerà Mrs Subban?



