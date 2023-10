L'esterno d'attacco del Napoli,si è concesso in intervista a CN24 a margine della sfida vinta dalla sua Danimarca."San Marino-Danimarca? Sì, è stata una vittoria molto importante, ma dobbiamo giocare meglio. Ma ci prendiamo la vittoria e adesso torniamo al Napoli""Se mi può aiutare questo risultato anche nel rientro a Napoli? Certo, è sempre una vittoria. Il calcio è cercare sempre di vincere e oggi l'abbiamo fatto. Ma sì, dobbiamo vincere tutte le partite e dobbiamo giocare meglio. E anche io devo giocare meglio, anche quando torno a Napoli. Non vedo l’ora di tornare a Napoli e ritrovare i miei compagni e giocare partite: sono veramente felice"."Quando vedrete il vero me? Non lo so. Ci vuole del tempo quando cambi squadra, sono passato dal calcio tedesco all’Italia. Ma sono pronto e non vedo l’ora di tornarci adesso e allenarmi e prepararmi, perché io, beh, io amo giocare a calcio e mi piace stare a Napoli. E voglio mostrare ai tifosi del Napoli la mia passione per il calcio. Quindi, non vedo l’ora di tornare!"."Amo giocare con loro: Kvara, Victor, Raspa, con tutti i ragazzi che abbiamo in squadra. Abbiamo buoni calciatori, abbiamo tanta qualità e anche fuori dal campo, loro sono davvero dei bravi, bravi ragazzi. Sì, è facile per me far parte di questa squadra, è bello essere lì ed è fantastico giocare a calcio in una squadra con così tanta qualità"."Avanti con Garcia? Abbiamo bisogno di vittorie, siamo una squadra e tutti quanti insieme con grande qualità e come ho detto siamo amici, abbiamo una buona qualità e poi sì, è il calcio. A volte va tutto alla grande, a volte ci sono dei momenti ‘no’ ma abbiamo bisogno di vittorie e di giocare un buon calcio per uscirne"."Beh, è molto bella. Amo vivere lì e anche la mia ragazza ama Napoli. Noi abbiamo preso casa e siamo più tranquilli adesso. Serviva un po’ di tempo, perché la Germania è diversa dall’Italia, ma adesso ce la stiamo godendo. Mi sto divertendo a giocare per il Napoli e amo i tifosi del Napoli. Insomma, è davvero bello essere lì".