Jesper Lindstrom, ala del Napoli, ai microfoni di Mediaset prima della sfida contro l'Union Berlino. "Dovremo giocare tranquilli, come le altre partite. Dimostrare di essere superiori a loro giocando da Napoli. Sta andando sempre meglio, ci sono delle differenze con il calcio tedesco sicuramente. Il Napoli mi ha comprato per giocare a destra, ma il mister mi ha chiesto di giocare su entrambe le fasce e non c'è problema. Il mio punto di forza è la velocità. ho le mie qualità e sono pronto".