Gary Lineker, ex stella del calcio inglese e attualmente conduttore televisivo in Gran Bretagna, è finito al centro della bufera in patria. Il motivo? Colpa di alcune parole pesanti nei confronti del governo della Gb. Questa la frase incriminata: "Non c’è nessuna invasione di migranti, accogliamo meno profughi rispetto agli altri principali Paesi europei, questa è solo una politica immensamente crudele contro le persone più vulnerabili condotta con un linguaggio che non si discosta molto da quello usato nella Germania degli anni ’30".



Il paragone con la Germania nazista non è passato inosservato ai dirigenti della BBC, piattaforma con la quale la punta collabora da anni: quest'ultima ha invitato Lineker ad assumersi le proprie responsabilità. Diversi parlamentari inglesi inoltre, hanno condannato l'uscita del 62enne, il cui commento è stato definito "irresponsabile da una dirigente del Ministro degli interni inglese. E adesso Lineker rischia pure il posto: il licenziamento non è da escludere.