Certo, Gary, oltre ad opinionista di punta della BBC è anche un ex calciatore che in patria e all’estero ha giocato e vinto senza mai essere ammonito ed espulso (una specie di record del mondo).con la cultura calcistica del Paese. Ma, ripeto,In attesa diper la semplice ragione che un Gary Lineker nel servizio pubblico italiano non esiste, in Inghilterra quasi tutti si sono schierati con l’opinionista.hanno disertato il post partita su invito dei propri club. La questione è semplice:Altrove non ci sono dubbi, ma nel Paese del Machiavelli saremmo sempre ai distinguo.