Karol Linetty non lascerà il Torino: è questa la decisione presa dalla società granata in accordo con Ivan Juric riguardo al futuro del centrocampista polacco. Il numero 77 sembrava destinato a lasciare il Torino in questa sessione di mercato, è stato corteggiato dallo Spezia e dalla Sampdoria, ma le buone prestazioni inanellate nelle prime tre partite di campionato hanno indotto la società granata a ritirarlo dal mercato.



Linetty è ora considerato un elemento importante dello schieramento tattico del Torino e non sarà ceduto.