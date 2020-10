Marco Giampaolo ritroverà al Filadelfia un Karol Linetty rigenerato dopo gli impegni con la propria nazionale. Il centrocampista del Torino è stato uno dei protagonisti principali della partita di Nations League vinta dalla Polonia per 3-0 contro la Bosnia: è stato lui a segnare la rete del momentaneo 2-0.



Linetty è ora atteso a Torino, dove riprenderà a lavorare agli ordini di Marco Giampaolo e domenica sarà in campo per la partita contro il Cagliari, dove prenderà il suo consueto posto in mezzo al campo.