Il mercato saudita è oggi uno degli epicentri del calcio globale, ma accedervi e concludere operazioni significative richiede molto più che competenze tecniche. È un contesto che impone una profonda conoscenza culturale, relazioni consolidate nel tempo e la capacità di orientarsi tra dinamiche complesse e in continuo mutamento., avvocato internazionalista nel settore M&A, con un Executive MBA a Yale e circa15 anni di esperienza diretta nella regione Mena.Lavorare nel Regno Saudita significa confrontarsi con una realtà dove la fiducia personale, la comprensione delle prassi locali e la sensibilità verso codici culturali non scritti sono determinanti quanto la strategia legale e finanziaria.

In effetti rari sono stati i casi in cui effettivamente si è raggiunto il closing per partnership o sponsorizzazioni sul mercato saudita.Francesca Petriccione incarna una figura professionale sempre più necessaria in mercati come quello saudita: non solo esperta in fusioni e acquisizioni, ma anche capace di leggere il contesto, costruire fiducia e portare a termine trattative commerciali, redigere e sviluppare piani strategici dove le barriere culturali e regolatorie scoraggiano molti.Tra i suoi successi più rilevanti spicca ilda parte del fondo statunitense Presidio Investors.