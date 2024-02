Lingard: addio Europa, ecco dove va

Come riporta Sky Sports UK Jesse Lingard sarebbe vicino a lasciare l’Europa e sarebbe imminente il suo trasferimento in Corea del Sud, precisamente all’FC Seoul. Secondo quanto si apprende il trentunenne inglese starebbe trattando un accordo di due anni con opzione per un altro anno. Dopo a sua esperienza al Nottingham Forest l’inglese è un free agent. Nei primi giorni di questo mese aveva licenziato i suoi agenti.



IL PUNTO - In cerca di una squadra e dopo aver tentato di proporsi ad alcuni top club, alla fine sembrerebbe aver trovato una nuova squadra, fuori dall’Europa. Giocatore dall’indubbio talento ma mai definitivamente esploso, è andato molto spesso a intermittenza passando da ottime stagione( 2017-2018 con il Manchester United per dirne una) ad alcune da fantasma. Sembrava aver ripreso ad essere determinante quando nel 2020-2021 è passato al West Ham, con cui in 16 partite realizzò 9 gol e 5 assist. Poi però il ritorno allo United e l’esperienza opaca al Nottingham Forest. Dopo i suoi esordi era lecito attendersi un epilogo diverso ma adesso il calciatore sembrerebbe diretto verso nuove sfide ,fuori dall'Europa.