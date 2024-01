Lingard non trova squadra, ne fanno le spese gli agenti: licenziati

Jesse Lingard, esterno d'attacco ex Manchester United, è ancora svincolato nonostante si sia allenato con l'Al-Ettifaq in Arabia Saudita. Lo stallo sul mercato, riferisce il Sun, ha indispettito a tal punto Lingard che il giocatore, convinto di poter ancora dire la sua in campo internazionale, ha licenziato in tronco tutti i componenti del proprio entourage e adesso è pronto a trattare da solo qualsiasi nuovo rapporto professionale.