Jesse Lingard si è allenato col West Ham nella giornata odierna. Il centrocampista è attualmente svincolato, dopo che è terminato il suo contratto di un anno col Nottingham Forest. Proprio con gli Hammers, Lingard ha vissuto uno dei suoi migliori periodi in carriera, col club che lo aveva prelevato in prestito dal Manchester United se pur non riscattandolo al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sports non è escluso che i londinesi possano ingaggiarlo anche perché la condizione fisica sembra buona.