Jesse Lingard, a 30 anni, è sempre più vicino a firmare per l'Al Ettifaq, ma non potràdebuttare fino a gennaio in base alle regole sui giocatori stranieri che governano il calcio dell'Arabia Saudita. Il giocatore, la cui ultima partita per la nazionale inglese è stata nel 2021, è senza squadra da quando è scaduto il suo contratto con il Nottingham Forest in estate.